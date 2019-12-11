Ankara'da okulda ölen Mert toprağa verildi! Annesi 'Sen ne yaptın Mert' diye gözyaşı döktü

Keçiören ilçesinde yaşayan Şükran - Faruk Köksal çiftinin 2 çocuğundan büyüğü, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, dün sabah okul kantininden aldığı sıvı çikolatayı yerken fenalaştı. Köksal, kantinin yakınında bulunan okul görevlisinin yanına giderek boğazını işaret etti. Görevlinin müdahale ettiği çocuk, daha sonra okulun karşı tarafında bulunan sağlık merkezine götürüldü. Ancak Mert Yağız Köksal, buradan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Mert'in cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

​'SIVI ÇİKOLATAYI YERKEN FENALAŞTI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mert Yağız Köksal'ın ölümüne kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatanın neden olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Mert Yağız Köksal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Faruk Köksal, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Anne Şükran Köksal da gözyaşlarına boğuldu.

Törene, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra ailenin yakınları, okul görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mert Yağız Köksal'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Şükran Köksal, defin sırasında "Ah yavrum Mert, sen ne yaptın Mert?" diyerek ağladı.

'DUDAKLARI SİMSİYAH OLMUŞTU'

Mert Yağız Köksal'a fenalaştığı sırada ilk müdahaleyi yapan okul görevlisi, DHA'ya konuştu. Sıddık adlı görevli, "Çocuk yanıma geldi, ceketimi çekiştirerek eliyle boğazını işaret etti. Ben de 'nefessiz kaldı' diye kucağıma aldım. Çocuğun sırtını ovaladım biraz ama olmadı. Ensesini ovaladım biraz, sallayarak oynatmaya çalıştım, baktım yine olmadı. O sırada müdür bey çıkarak, 'Ne oluyor' dedi. Ben de durumu anlattım. Hemen sağlık ocağına koştuk. Çocuğu sağlık ocağına bıraktık ama tabii o sırada dudakları simsiyah olmuştu. Ben bıraktım çıktım, baktım ben de kötü oldum. Çocuk kucağımda kayboldu" diye konuştu.