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    Ankara'da nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

    Fevzi Kızılkoyun/ANKARA
    19.03.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Ankara Emniyeti'nden büyük operasyon... Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçak Suçlarla Mücadele ekipleri, dünyada sadece ABD ve Rusya’nın ürettiği, stratejik ve kullanımı limitli olan yüksek miktarda Kaliforniyum isimli nükleer madde ele geçirdi.

    KALİFORNİYUM füze başlıklarında ve kimyasal silah yapımında kullanılıyor. Ekipler, değeri 70 milyon dolar olan 1 kilo 441 gram madde ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı.

    'İKİ ÜLKE ÜRETEBİLİYOR, MİKTAR ENTERESAN'

    NTV'nin yayınına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Beril Tuğrul, Ankara'da ele geçirilen kaliforniyum ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Tuğrul, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ve kaliforniyumu dünyada sadece iki ülkenin ürettiğini anlattı. Prof. Dr. Beril Tuğrul'un açıklamaları şöyle:

    "Miktar yüksek görünüyor. Esasında bizim doğada bulunmayan dediğimiz transuranik dediğimiz, uranyumdan sonraki elementlerden 98 numaralı. Ve dolayısıyla yapay olarak elde edilebilen bir element.

    Farklı radyo izotopları vardır. Farklı amaçlarla kullanımı söz konusu olabiliyor. Nötron radyografisinde nötron kaynağı olarak kullanılması var kaliforniyum 252'nin. Ayrıca reaktörlerde nötron kaynağı olarak kullanımı olan vardır ama genellikle daha uygun fiyatlı olanların da kullanımı tercih edilir.

    Esasında bu kadar miktarlı kaliforniyum bulunması benim için de enteresan oldu. Stratejik, kullanımı limitli ve üretimini de belli ülkeler ancak yapabiliyor. Önemli hızlandırıcılarının olması gerekiyor. Amerika ve Rusya üretebiliyor."

    KALİFORNİYUM NEDİR?

    Kaliforniyumun dünyadaki en pahalı ikinci madde ve doğada bulunmayan sentetik bir aktinit olduğu biliniyor. 

    İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley'deki laboratuvarında küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi.

    YÜKSEK RADYOAKTİVİTE İÇEREN BİR ELEMENT

    Kaliforniyum, toksiktir ve yüksek radyoaktivite içeren bir elementtir. Bu element kemiklerde birikerek dokulara zarar verebilir. Ayrıca kandaki alyuvarların oluşumunu engeller veya yapılarını bozar.

    Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Cf-252’dir.

    Ankarada nükleer madde operasyonu: Kaliforniyum maddesi ele geçirildi

     

     

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    Etiketler: Nükleer , Ankara , kaliforniyum , gündem
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