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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
29.12.2018 - 06:04, Son Güncelleme:

Ankara'da korkutan yangın... Kuşlarını bırakmadılar

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Ankara'da korkutan yangın... Kuşlarını bırakmadılar

Ankara’da üç katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi. Dairelerinde mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Kurtarılmayı bekleyen üç kişinin kuşlarını da kurtarmaları dikkatlerden kaçmadı.

Yenimahalle ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, saniyeler içinde daireyi sararken, evde yaşayan 3 kişi içeride mahsur kaldı. Birinci kattan yükselen dumanların tüm daireleri sarması sonucu, apartman sakinleri de balkonlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve Başkentgaz ekipleri sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da mahsur kalanların kurtarılması için uğraş verdi. İtfaiye ekiplerince alevlerin arasından kurtarılan Sevgican C., 12 yaşındaki kızı Meral C. ve annesi Emel A.’yı ambulanslara alan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini yangın mahallinde yaptı. Yaralılar, daha sonra çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ankarada korkutan yangın... Kuşlarını bırakmadılar

KAFESTE KUŞLARI DA KURTARILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan ve balkonlara çıkıp yardım bekleyen vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yanan dairenin üzerinde yaşayan Ata ailesi ve kafesteki kuşları da tahliye edilerek güvenli yere alındı.

Sevgican C.’nin ev sahibi olduğunu belirten Mehmet Atilla Paker, itfaiye sesine uyandığını, evde yaşayan 3 kişinin de yaralandığını ve evin bazı kısımlarında hasar oluştuğunu söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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