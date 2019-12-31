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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 10:34,Son Güncelleme:/

Ankara'da kan donduran olay! İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

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Ankara'da kan donduran olay! İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Selman K. Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K'nin öldüğünü belirledi.

Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

 

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