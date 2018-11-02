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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
02.11.2018 - 06:00, Son Güncelleme:

Ankara'da kâbus gecesi! Bir bardak kolaya 30 bin lira hesap...

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Ankara'da kâbus gecesi! Bir bardak kolaya 30 bin lira hesap...

Başkentte bir kişi, arkadaşının ısrarı üzerine gittiği eğlence mekanında, içtiği bir bardak kola için gelen 30 bin liralık hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından darbedilerek zorla boş senede imza attırıldı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi ve eğlence mekanının 3 çalışanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ankara'da kâbus gibi olay Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 201. Cadde'deki bir eğlence mekanında yaşandı. Arkadaşı A.O.K'nin ısrarı üzerine giden İ.K, alkol kullanmadığı için eğlence merkezinde şef garsonluk yapan M.G'den bir bardak kola istedi.

KOLANIN TADI FARKLI GELDİ AMA...

Kolanın tadı farklı gelince kahve isteyen İ.K, kahvenin tadını da farklı bulunca mekandan ayrılmak için kapıya yöneldiğinde kendisine 30 bin liralık hesap geldi.
İ.K. fazla gelen hesabı ödemek istemediğini ve ödeyecek durumunun da olmadığını belirtmesi üzerine M.G. konuşmak için İ.K'yi eğlence mekanının üst katına çıkarttı.

ARKADAŞI TUZAK KURDU

İ.K, üst katta çıktığında ısrarla eğlence mekanına götürmeye çalışan arkadaşı A.O.K'nin önceden mekan çalışanlarıyla anlaştığını ve hesabında bulunan 160 bin lirayı şef garson M.G'ye söylediğini fark etti.

Bunun üzerine M.G. ve iş yeri sahibinin kardeşi H.K, İ.K'den cep telefonunda bulunan internet bankacılığı şifresini istedi.

ELEKTRİKLE TEHDİT EDİLDİ, ŞİFREYİ VERDİ

İ.K. şifreyi vermeyince çalışanlar tarafından sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şifreyi alamayan saldırganlar, elektrik vermekle tehdit edince İ.K. şifreyi vermeyi kabul ederek iş yeri sahibi "pala" lakaplı İsmail K'nin zorlamasıyla boş senede imza attı.

PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU

Bir fırsatını bulup söz konusu odadaki pencereden aşağıya atlayarak kaçan İ.K. durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda 15 Ekim'de Y.K. isimli bir vatandaşı da A.O.K'nin aynı şekilde eğlence mekanına getirdiğini ve bu kişinin hesabından toplamda 29 bin 400 lira havale ettiklerini tespit etti.

Ayrıca ekipler, bu paranın 20 bin 600 lirasını iş yeri sahibi İsmail K'nin oğlu A.K'nin hesabına aktardıklarını belirledi. Öte yandan Y.K'nin emniyetteki ifadesinde eğlence mekanında çalışan Rojda isimli bir kadının kendisini arayarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine bu kadınla buluşarak mekana gittiklerini ve zorla kendisinden yine bin lira aldıklarını söylediği öğrenildi.

'PALA' LAKAPLI İSMAİL K. TUTUKLANDI

Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek iş yeri sahibi "pala" lakaplı İsmail K'yi, oğlu A.K, kardeşi H.K, M.G. ve A.O.K'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail K, A.K, A.O.K. ve M.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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