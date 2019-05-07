Ankara'da iftara kaç dakika kaldı? Ankara iftar saatleri 7 Mayıs!
Ankara iftar saatleri, akşam ezanına dakikalar kala birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İl ve ilçe merkezlerinde iftara saati konusunda bilgi almak isteyen binlerce kişi, Diyanet'in Ankara iftar saatleri konusunda sorgulamalarına başladı. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta? İşte, Ankara ile birlikte tüm illerin iftar vakitleri ve detaylı bilgiler
İftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt arayan Ankaralılar, internet üzerinden konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Ankara iftar saatleri ile birlikte ibadetlerini ne zaman nihayete erdireceklerini öğrenecek olan birçok vatandaş, buna göre hazırlıklarına yön verecek. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ANKARA'DA İFTARA KAÇ DAKİKA KALDI?
Başkent Ankara'da 7 Mayıs Salı günü iftar saati 19.55 olacak. Ankaralılar, önümüzdeki günlerde ise oruçlarını şu dakikalarda açacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08.05.2019
|03:55
|19:56
|21:28
|4
|09.05.2019
|03:53
|19:57
|21:30
|5
|10.05.2019
|03:52
|19:58
|21:31
|6
|11.05.2019
|03:50
|19:59
|21:33
|7
|12.05.2019
|03:49
|20:00
|21:34
|8
|13.05.2019
|03:47
|20:01
|21:36
|9
|14.05.2019
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15.05.2019
|03:44
|20:03
|21:39
ANKARA İFTAR ÇADIRI NOKTALARI
Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı
Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta
Mamak: Akdere-Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü
Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları-Zirvekent
Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi
Altındağ: Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı
Altındağ: Hasköy-Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi
Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak-Muhtarlık yanı
Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri-Demetevler 360 Cadde
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