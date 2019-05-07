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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Ankara'da iftara kaç dakika kaldı? Ankara iftar saatleri 7 Mayıs!

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Ankara'da iftara kaç dakika kaldı? Ankara iftar saatleri 7 Mayıs!

Ankara iftar saatleri, akşam ezanına dakikalar kala birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İl ve ilçe merkezlerinde iftara saati konusunda bilgi almak isteyen binlerce kişi, Diyanet'in Ankara iftar saatleri konusunda sorgulamalarına başladı. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta? İşte, Ankara ile birlikte tüm illerin iftar vakitleri ve detaylı bilgiler

İftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt arayan Ankaralılar, internet üzerinden konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Ankara iftar saatleri ile birlikte ibadetlerini ne zaman nihayete erdireceklerini öğrenecek olan birçok vatandaş, buna göre hazırlıklarına yön verecek. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ANKARA'DA İFTARA KAÇ DAKİKA KALDI?

Başkent Ankara'da 7 Mayıs Salı günü iftar saati 19.55 olacak. Ankaralılar, önümüzdeki günlerde ise oruçlarını şu dakikalarda açacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
308.05.201903:5519:5621:28
409.05.201903:5319:5721:30
510.05.201903:5219:5821:31
611.05.201903:5019:5921:33
712.05.201903:4920:0021:34
813.05.201903:4720:0121:36
914.05.201903:4620:0221:37
1015.05.201903:4420:0321:39

ANKARA İFTAR ÇADIRI NOKTALARI

Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı
Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta
Mamak: Akdere-Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü
Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları-Zirvekent
Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi
Altındağ: Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı
Altındağ: Hasköy-Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi
Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak-Muhtarlık yanı
Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri-Demetevler 360 Cadde

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