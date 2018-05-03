Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ankara'da flaş karar! Artık otobüsle gidilecek

    Ankara'da flaş karar! Artık otobüsle gidilecek

    Murat YILMAZ/ANKARA
    03.05.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

    Ankaralıların özellikle hafta sonu akın ettiği Eymir Gölü’ne artık toplu taşımayla da ulaşılacak. Eymir Gölü’ne EGO otobüs seferleri, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren başlıyor.

    Ankarada flaş karar Artık otobüsle gidilecekODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile yaptığı görüşme sonrası vatandaşların yoğun talepte bulunduğu güzergaha EGO Otobüs seferlerini başlatma kararı aldıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Eymir Gölü’ne ulaşmakta zorluk çeken Başkentlilerin bu taleplerini nihayet çözüme kavuşturuyoruz. 5 Mayıs’ta Eymir’e EGO seferlerini başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla ‘ortak akıl’ ilkesiyle hareket etmeyi bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

    Ankarada flaş karar Artık otobüsle gidilecek

    112 HAT NUMARASIYLA HİZMET VERECEK

    Başkentliler, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü’ne ulaşım kolaylığına kavuşacak. “112 numaralı” hatla hafta içi ve hafta sonu hergün 07.00 ile 21.00 saatleri arasında seyahat edebilecek olan yolcular, “Ulus-Kızılay-Çankaya-Eymir” güzergahında bulunan 185 ve 135 hat numaralı durakları kullanabilecekler. Eymir Gölü’ne gitmek isteyen Başkentliler, bu hattan her iki saatte bir faydalanabilecek.
     
    EYMİR’E 36 DURAK’TAN ULAŞILABİLECEK

    Ulus’tan başlayacak olan ve Eymir Gölü 2. Giriş’te sona erecek seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah boyunca 36 ayrı duraktan “112” numaralı EGO otobüsüne binebilecek.
     
    Eymir Gölü’ne gerçekleştirilecek EGO sefer noktaları şöyle:     
     
    ·        Ulus,
    ·        Sıhhiye
    ·        Kızılay,
    ·        Cinnah Caddesi
    ·        Simon Bolivar Caddesi,
    ·        Turan Güneş Bulvarı,
    ·        TRT,
    ·        Oran Mahallesi,
    ·        Ahlatlıbel-İncek Kavşağı,
    ·        Konya Yolu,     
    ·        Eymir 1. Giriş,
    ·        Polis Akademisi,
    ·        Yaylabağ Mahallesi
    ·        Eymir 2. Giriş

    Ankarada flaş karar Artık otobüsle gidilecek

     

    Etiketler: eymirgölü , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri