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    Sendika yöneticilerine FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ ile irtibatlı Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ ile irtibatlı Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 7 ilde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 38 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan örgüt üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 38 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Etiketler: sendika , Aksiyon İş Konfederasyonu , gündem
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