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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 00:41, Son Güncelleme:

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Ankara'da ışıklı kavşağa kontrolsüz giren minibüsün 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Mesnevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alev Anıl'ın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobil, Mesnevi Caddesi ile Kuzgun Caddesi'nin birleşimindeki kavşakta sola döndüğü sırada, arkadan gelen Bekir Bilgen yönetimindeki 06 BBY 870 plakalı minibüs, 06 DM 2465 plakalı otomobille Oğuzhan Kılınç'ın hakimiyetindeki 06 BU 6868 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin etrafa savrulduğu kazada sürücüler Alev Anıl, Oğuzhan Kılınç ve Bekir Bilgen ile minibüsteki yolculardan D.I. yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Kılınç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankarada feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, Mesnevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alev Anıl'nın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobilin sola dönmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen minibüsün iki otomobile birden çarptığı görüldü. Hurda yığınına dönen 3 araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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