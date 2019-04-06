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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.04.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı

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Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı

Ankara'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle 4 araca çarparak durabildi. Kaçan otomobilin direksiyonunda asılı bulunan direksiyon kilidi dikkat çekti.

Olay, saat 07.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen polis ekipleri Kabil Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği Bora A.’nın kontrolündeki 06 KP 925 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşadığı kovalamaca sırasında 1057. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bora A. kontrolündeki otomobil, önce yolun sağında bulunan 2 otomobile daha sonra da yolun sol tarafında bulunan park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Polis ekipleri, takip ettikleri 06 KP 925 plakalı araçtan çıkarak kaçmaya çalışan Bora A. ve yanındaki yolcu Berkant Y.’yi olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, gözaltına alınırken etrafında bulunanlara ve basın mensuplarına küfürler yağdıran şüpheliler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Zanlıların bu tutumu, çevredeki vatandaşların ve araç sahiplerinin de tepkisini çekti.

Otomobildeki direksiyon kilidi dikkat çekti

Kazanın etkisiyle park halindeki 4 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kullanılamaz hale gelen 06 KP 925 plakalı otomobilin direksiyonunda bulunan direksiyon kilidi ve tornavida da dikkat çekti.

Ankarada dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı

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