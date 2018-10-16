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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
16.10.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Ankara'da dehşet! Çok sayıda yaralı var

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Başkent'te dolmuş ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Özevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvedik Caddesi üzerinde seyreden S.K. yönetimindeki 06 J 0465 plakalı dolmuş, cadde üzerindeki bir benzinlikten çıkan yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

10 kişi yaralandı 

Kazayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye erleri de araçta sıkışan otomobil sürücüsünü kurtarmak için çalışmalara başladı. Kaza neticesinde yaralanan dolmuşta bulunan 9 kişi ile otomobil sürücüsü tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Görgü şahidi bir vatandaş, otomobilin benzinlikten kontrolsüz bir şekilde çıktığını belirterek, "Dolmuşun çok hızlı olduğunu düşünmüyorum. Otomobil hiç durmadan yola çıktı. Dolmuşçu frene bastı ama arabaya vurdu" dedi. 

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