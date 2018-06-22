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    Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

    AA
    22.06.2018 - 07:41 | Son Güncelleme:

    Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ mensubu 14 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak
    Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 DEAŞ'lı gözaltına alındı.  Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi.

    Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Etiketler: operasyon , seçim , son dakika , haberler
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