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    Ankara'da bedava kararı! Para alırsak ayıp olur

    Murat YILMAZ/ANKARA
    05.04.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:

    Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm otoparkların tam gün ücretinin 1 TL’ye düşürülmesi kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dikkat çeken bir karar daha geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) ve Kızılay metro istasyonu içerisindeki tuvaletlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

    Büyükşehir tarafından kiraya verilen tuvaletlerin işletmecilerine tebligatların iletildiğini kaydeden Tuna şunları söyledi:

    PARA ALIRSAK AYIP OLUR

    AŞTİ’de vatandaşların rahatlıkla ihtiyaçlarını gidermesi için tuvaletlerin ücretsiz olmasını istedik. Çalışan işçiler mağdur edilmeyecek onlarla bir sıkıntımız yok. İşçiler yine belediyemiz şirketine bağlı olarak oranın bakım ve temizliğini yapıp maaşını şirketten alacak. Tuvaletlerin ücretsiz olması vatandaşa yönelik bir karar. İşletmeci çıksın da bir başkasına verelim diye bir düşüncemiz yok. Bir tanıdığımız gelsin gibi bir şey yok olmaz, olamaz bu bize uymaz. Yolcular bizim misafirimiz. Ankara’dan gidiyor, Ankara’ya gelmiş ya da Ankara’dan transit geçecek yolcudan da tuvalet için para alırsak ayıp olur.

    HAVAALANI ÖRNEĞİNİ VERDİ

    Zaten otobüsle seyahat eden yolcuların gelir seviyesi malum. Havaalanlarında tuvaletler paralı değil burada niye paralı olsun. Bu sosyal bir ihtiyaçtır. Rızkı Allah verir para kazanmanın başka imkânları da vardır. Vatandaşın ihtiyacını gidereceği durumlarda da para alırsak olmaz. Adam sıkışmış cebinde de parası yok. Bununla ilgili bazı yerlerde cinayet olayları oldu. Bunlara da gerek yok. Metro istasyonlarının altındakiler de ücretsiz olacak. Tuvalet işletmecilerine tebligatlar gitti inşallah bir sıkıntı olmamasını arzu ederiz. Mevzuata uygun iş yapıyoruz. Temel maksadımız vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde gidermesi. Vatandaşın temel ihtiyacını da belediye olarak karşılayamıyorsak kapatıp gidelim o zaman.”

    Etiketler: Otogar , gündem
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