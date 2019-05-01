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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.05.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları sona erdi

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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları sona erdi

 Ankara'da Anadolu Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sona erdi. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ankara'da eski adı "Tandoğan" olan Anadolu Meydanı'nda kutlandı. Kutlamalar için alana çıkan yollar trafiğe kapatılırken, kutlamanın yapıldığı alan çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Kutlamalar nedeniyle il genelinde 5 bin 800 polis görev yaptı.

Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbirlerinin yanı sıra helikopterler sürekli olarak kutlamanın yapıldığı alanın etrafında uçuş yaptı. Kızılay ve Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan on binlerce sendika üyesi ve çok sayıda vatandaş, polis eşliğinde "İstismarcıları aklatmayacağız", "Çocuklar saf ve temizdir" pankartları ve "Hak, hukuk, adalet", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla kutlamanın yapılacağı alana geldi.

Tüm sendikaların alana gelmesinden sonra bir kadın işçi, sendika üyeleri adına ortak hazırlanan bildiriyi okudu. Bildiride işçilerin ve sendika üyelerinin istekleri ve önerileri yer aldı. Kutlamalarda sendika üyeleri ve vatandaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Konuşmaların ardından konser vermek için sahneye ilk olarak Çankaya Belediyesi Grup Teneke ve ardından Moğollar çıktı. Konserin ardından halay çeken kalabalık, alanda temizlik yaparak görevlilere yardımcı oldu.

Kutlamaların sona ermesi ile kalabalık alandan ayrılırken, meydan temizlenerek trafiğe açıldı.

1 Mayıs'ın bayram olarak kutlanması, 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçilerinin çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolara kadar dayanıyor. 1 Mayıs, 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın Paris Kongresi'nde bu tarihi 'işçilerin ortak bayramı' olarak kabul etmesiyle kutlanmaya başlandı. 

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