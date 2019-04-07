Ankara Yenimahalle ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusu, Sincan ve Yenimahalle'de ikamet eden birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama, bölgede ikamet eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, Ankara Yenimahalle ve Sincan'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı
Ankara Yenimahalle ve Sincan'da sular ne zaman gelecek sorusu, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanma başlandı. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, o açıklama;
Yenimahalle'de su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.04.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.04.2019 17:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MACUN MAHALLESİ 247 -250-256-257 eski 70 inci sokak ve civarına deplase çalışması nedeni ile su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: MACUN MAHALLESİ 247 -250-256-257 eski 70 inci sokak ve civarı
Sincan'da su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.04.2019 10:05:00
Tamir Tarihi: 7.04.2019 15:00:00
Detay: SELÇUKLU MAHALLELSİ KONSER SOKAKTA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: SELÇUKLU MAHALLESİNİN TAMAMI
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