Ankara Savaşı tarihi ve özeti - Ankara Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları

Moğol hükümdarı Timur’un yakın çevresinde güçlü devletler bırakmak istememesi ve Osmanlı Devleti topraklarına girip katliamlar yapması sonucu Ankara Savaşı yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile sonuçlanan savaştan sonra Yıldırım Bayezid esir düşmüş ve Osmanlı Devleti dağılma riski yaşamıştır.

Ankara Savaşı Tarihi

Ankara Savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde Osmanlı Devleti ile Moğollar arasında yapıldı. Savaş Osmanlılar ve Moğollar arasında beylik problemleri nedeni ile başladı ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile sonuçlandır. Savaş Moğollar tarafından kazanıldı ve Yıldırım Beyazıt Moğol imparatoru Timur'a esir düştü. 8 ay esir kalan Bayezid üzüntüden hastalanarak yaşamını yitirdi.

Ankara Savaşı Özeti

1400'lü yıllara gelindiğinde Osmanlı Devleti Balkanlar’da istediği gibi hâkimiyet sağlamıştı. Balkanlar’da kazanılan başarının aynısı Anadolu topraklarında henüz tam olarak gerçekleşmemişti. Anadolu Beyliklerinin bir an önce Osmanlı hâkimiyetini tanıması gerekiyordu. Osmanlı Devleti bir yandan Balkanlar’da mücadele ederken, öte yandan Anadolu'da hâkimiyet sağlamaya çalışıyordu.

1370 yılında kurulan Moğol Devleti tıpkı Osmanlı devleti gibi Anadolu üzerinde hâkimiyet kurmak istiyordu. Kendilerini İlhanlı Devleti’nin varisi olarak gören Moğollar, Beylikleri kendi hâkimiyeti altına alma düşüncesindeydi. İki devletin Anadolu'da hâkimiyet kurması onları Ankara'da karşı karşıya getirdi.

Sayıca çok üstün olan Moğollar, Yıldırım Beyazıt'ın stratejik hatalarıyla da savaşın net galibi oldu. Büyük yıkım olan savaşta Bayezid 300 kişilik komuta ordusuyla Timur'un eline esir düştü. Osmanlı devleti bu savaşta yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Ankara Savaşı Önemi

Ankara Savaşı, Anadolu üzerinde hâkimiyet istenilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Savaşın önemine bakacak olursak, hâkimiyeti sağlayan devlet, bir yandan Anadolu hâkimiyetini de eline alacaktı. Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanan savaşta, Bayezid esir düştü. Padişahın esir düşmesi çok önemli olsa bile asıl konu Osmanlının yıkılma tehlikesiyle karşılaşmış olmasıdır. Savaş, Osmanlı için büyük hezimet olmuştur. Karşılıklı restleşmeden zararlı çıkan Osmanlı Devleti olmuştur. İlk defa bir Osmanlı padişahı büyük bir stratejik hata yapmıştır.

Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Savaşın Nedenleri

Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan önemli bir devlet kuran Timur, Anadolu üzerinde hak iddia ediyordu. Anadolu'da hâkimiyet kurmayı hedefleyen Osmanlı Devleti bu durumda Moğol Devleti ile çarpışmak durumundaydı.

- Timur'un yaptığı taarruzlar sonrası Celayir ve Karakoyunlu Devleti yıkılmıştı. Karakoyunlu Devleti hükümdarı Kara Yusuf ve Celayir hükümdarı Ahmet Han, Timur'dan kaçarak Osmanlı devletine sığındılar. İki hükümdarın iade edilmesini talep eden Timur'a Bayezid sert tepki vermişti. Karşılıklı restleşmeler Timur ve Bayezid’in birbirlerinin topraklarına saldırmalarına kadar vardı.

- Timur, Sivas, Şam ve Halep'i istila etti. Bayezid buna karşın, Kamah ve Erzincan'ı aynı politikayla istila etti. Esir talepleri buraya varınca büyük savaş kaçınılmaz hale gelmişti.

- Esirler ve karşılıklı istilalar savaş nedeni olsa da asıl sebep iki devletin Anadolu hâkimiyeti kurmak istemesiydi. Sonuç olarak tüm bu nedenlerle Ankara Savaşı çıkmış oldu.

Savaşın Sonuçları

- Ankara Savaşı ile Anadolu'da Osmanlılar tarafından kurulan birlik yıkılmıştır. (Savaşın en önemli sonucu budur.)

- Anadolu’yu hâkimiyet altına almayı başaran Timur, İzmir bölgesine kadar ilerlemiş ve İzmir'i Haçlılardan almıştır.

- Osmanlı devleti Fetret Devri’ne girdi.(1412-1413 arası)

- Osmanlı'da merkezi otorite bozuldu. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları çıktı. Osmanlı yıkılma tehlikesiyle direk karşı karşıya kalmıştır.

- Osmanlı Devleti’nin imparatorluk dönemine geçişinde gecikme yaşadı. Süreç uzadı.

- İlk ve son kez Osmanlı padişahı savaşta esir düştü. Esir düştükten yaklaşık 8 ay geçtikten sonra Akşehir'de kederden ve üzüntüden hastalanıp vefat etti.

- Balkanlar’da Osmanlı ilerleyişi durdu. İstanbul'un fethi ve Bizans'ın yıkılışı tam 50 yıl gecikti. Bizans, şehzadeleri kışkırtma imkânı bularak iç işlerine karışmaya başladı.

- Anadolu Timur'un hâkimiyetine geçti. Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri güçlendi.

- Osmanlı'nın kuruluş dönemi arşivlerinin tamamı yağmalandı. Anadolu'ya Türkmenler yerleşmeye başladı. Osmanlının Anadolu ve Balkanlar hâkimiyeti zedelenmiş, büyük felaket sonradan engellenmiştir.