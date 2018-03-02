Ankara merkezli iki operasyon daha

Operasyonlara ilişkin olarak Başsavcılıktan yapılan iki ayrı açıklamada şunlar kaydedildi:

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK OPERASYON

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara il ve ilçelerinde görevli iken KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 66 öğretmen hakkında 02/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup; gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 22 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

SENDİKAYA YÖNELİK OPERASYON

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan FETÖ ili irtibatları tespit edilen 9 'u Bylock kullanıcısı toplam 72 şüpheli hakkında 02/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 13 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''