Ankara-Konya yolunda zincirleme kaza
Ankara-Konya yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Konya yolunda akşam saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir kamyon refüje çıktı. Araçta sıkışanları olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken, yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Emniyet ekipleri Konya yolu istikametini tek şerit halinde kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
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