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    Ankara kontak kapattı... Başkan özür diledi

    Murat YILMAZ/ANKARA
    04.07.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediyesi trafiği rahatlatmak için Kepekli Kavşağı ile Akköprü Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmalarına ilk kazmayı vurdu. Her iki noktada da uzun araç kuyrukları oluştu, araçları hararet yapan bazı sürücüler yola sandalye kurup oturdu. Belediye Başkanı Mustafa Tuna Ankaralılar’dan özür diledi.

    Ankara kontak kapattı... Başkan özür dilediAnkara Büyükşehir Belediyesi, Konya Yolu Kepekli Kavşağı ile Akköprü Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmalarının inşaatına pazartesi günü başladı.  Çalışma nedeniyle kavşaklardaki trafik akışı yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Akköprü’deki yan bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. 

    Konya Yolu’nda ise Gölbaşı gidiş istikameti tamamen kapatılarak Gölbaşı’ndan Ankara yönü iki gidiş iki geliş olarak düzenlendi. Kapatılan yollar ile ilgili duyurular LED ekranlarda ve üst geçitlere asılan pankartlarla yapıldı. Çalışmalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte sıkıntılar yaşandı.
    Özellikle Konya Yolu’nda çok sayıda araç hararet yaptı. Yola sandalye kurarak araçlarının başında bekleyen sürücülerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

    Ankara kontak kapattı... Başkan özür diledi

    TUNA: HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

    Çalışmaları sonbaharda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise yaşanan sıkıntıdan dolayı Başkentlilerden özür diledi. Tuna, “Burada amacımız daha rahat ve güvenli bir Ankara trafiği. Şimdiden bu çalışmalarımız sırasında yaşanabilecek ulaşım problemlerinden dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Emin olun bir vatandaşımız trafikte sıkıntı çektiğinde biz de üzüntü duyuyoruz. Konya Yolu ve İstanbul Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını an be an takip ediyoruz. Mümkün olduğunca araç geçişi sağlamaya gayret ediyoruz. Fakat bu sıkıntı çekilmeden de rahata kavuşamayacağız. Şu an sıkıntılı bölgelere neşter vuruyoruz. Ankara’nın öncelikli olarak alt yapı ve trafik problemlerini bir bir çözmemiz gerekiyor” dedi.

    Ankara kontak kapattı... Başkan özür diledi

    Etiketler: yol , son dakika , haberler
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