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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Ankara iftar saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri

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Ankara iftar saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri

Başkent Ankara'da iftar saatleri, kentte yaşayan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 6 milyon civarı insanın ikamet ettiği kentte, ibadetlerini yerine getirmek üzere sahurlarını gerçekleştiren birçok kişi, Ankara'da iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 Ankara Ramazan İmsakiye bilgilerine göre iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ankara için iftar saatleri, ibadetlerini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Başkent Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, ezanın okunacağı saat ve kente ait ilk 5 günlük iftar saatleri bilgisi

İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar, Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19.54'te gerçekleşecek. Diğer illerin iftar saatlerine aşağıdaki banda tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ankara iftar saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri

ANKARA İLK 5 GÜNLÜK İFTAR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201903:5819:5421:26*
207.05.201903:5719:5521:27
308.05.201903:5519:5621:28
409.05.201903:5319:5721:30
510.05.201903:5219:5821:31

ANKARA'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULACAK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte kurulacak iftar çadırları için şu ifadeleri kullandı.

"Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun hissedildiği Mübarek Ramazan ayımız boyunca, 9 ayrı noktada kurulacak olan iftar çadırlarımızda Başkentlileri soframızda misafir edeceğiz."

Ankara iftar saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri

 

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