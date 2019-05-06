Ankara iftar saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri
Başkent Ankara'da iftar saatleri, kentte yaşayan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 6 milyon civarı insanın ikamet ettiği kentte, ibadetlerini yerine getirmek üzere sahurlarını gerçekleştiren birçok kişi, Ankara'da iftar saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 Ankara Ramazan İmsakiye bilgilerine göre iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ankara için iftar saatleri, ibadetlerini yerine getirmek isteyen yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Başkent Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, ezanın okunacağı saat ve kente ait ilk 5 günlük iftar saatleri bilgisi
İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar, Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19.54'te gerçekleşecek. Diğer illerin iftar saatlerine aşağıdaki banda tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ANKARA İLK 5 GÜNLÜK İFTAR SAATLERİ
ANKARA'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULACAK?
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte kurulacak iftar çadırları için şu ifadeleri kullandı.
"Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının en yoğun hissedildiği Mübarek Ramazan ayımız boyunca, 9 ayrı noktada kurulacak olan iftar çadırlarımızda Başkentlileri soframızda misafir edeceğiz."
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