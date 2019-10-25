Ankara cuma namazı saati | Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
Ankara'da yaşayan vatandaşlar cuma namazının yaşadıkları şehirde saat kaçta kılınacağını merak ediyorlar. Ankara cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği vakitler ile açıklandı. Peki Ankara cuma namazı saatleri nedir? İşte Ankara'nın tüm ilçeleri ile birlikte cuma namazı vakitleri
Ankara'da yaşayan vatandaşlar cuma namazı saatlerini merakla takip ediyorlar. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki cuma namazı vakitlerini internette araştırıyor. Peki Ankara'da cuma namazı vakitleri bugün nedir?
İşte Ankara cuma namazı saatleri.
Ankara'da cuma namazı saati 25 Ekim'de 12:38'de kılınacak.
Ankara'nın ilçelerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayın
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