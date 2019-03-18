Ankapark nerede, giriş ücreti ne kadar?
Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark’ın açılış tarihinin belli olması ardından farklı sorular gündeme geldi. Daha önce 25 Mart’ta açılacağı söylenen Ankapark, 20 Mart Çarşamba günü itibariyle kapılarını halka açacak. Peki, Ankapark nerede, giriş ücreti ne kadar?
'Wonderland Eurasia' ismi verilen Ankapark’ın açılışı ve işletimiyle ilgili bilgiler netleşti. Yıllık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, Ankapark’la ilgili en çok merak edilen sorulardan birine de yanıt verdi: Giriş ücreti ne kadar?
ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ
Uzan, Ankapark giriş ücretinin 25 lira olacağını bildirerek, "Oyuncakların biniş fiyatları 4, 5, 6, 8 ve 15 lira olacak. Bu, oyuncakların büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Ankara'nın rayiç fiyatları dışında herhangi bir fiyatlandırma yapmadık. 25 lira olan giriş bedelinin 5 lirasını parka giriş, 20 lirasını da oyuncak bedeli olarak alıyoruz. Çocuklar oyuncak oynadıkları zaman kredilerinden 20 lirayı tüketecekler." değerlendirmesinde bulundu. Giriş ücretlerinde Ankara'daki rayiç bedeli baz alarak fiyatlandırma yaptıklarını ifade eden Uzan, tesislerden şehit ve gazi yakınlarının ise ücretsiz faydalanacağını söyledi.
ANKAPARK NEREDE?
Ankapark, Türkiye'nin Ankara şehrinde yer alan ve 2,1 milyon m² alan üzerine kurulan bir tema parktır. Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara
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