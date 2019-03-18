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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Ankapark nerede, giriş ücreti ne kadar?

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Ankapark nerede, giriş ücreti ne kadar?

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark’ın açılış tarihinin belli olması ardından farklı sorular gündeme geldi. Daha önce 25 Mart’ta açılacağı söylenen Ankapark, 20 Mart Çarşamba günü itibariyle kapılarını halka açacak. Peki, Ankapark nerede, giriş ücreti ne kadar?

'Wonderland Eurasia' ismi verilen Ankapark’ın açılışı ve işletimiyle ilgili bilgiler netleşti. Yıllık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirten Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, Ankapark’la ilgili en çok merak edilen sorulardan birine de yanıt verdi: Giriş ücreti ne kadar?

ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ

Uzan, Ankapark giriş ücretinin 25 lira olacağını bildirerek, "Oyuncakların biniş fiyatları 4, 5, 6, 8 ve 15 lira olacak. Bu, oyuncakların büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Ankara'nın rayiç fiyatları dışında herhangi bir fiyatlandırma yapmadık. 25 lira olan giriş bedelinin 5 lirasını parka giriş, 20 lirasını da oyuncak bedeli olarak alıyoruz. Çocuklar oyuncak oynadıkları zaman kredilerinden 20 lirayı tüketecekler." değerlendirmesinde bulundu. Giriş ücretlerinde Ankara'daki rayiç bedeli baz alarak fiyatlandırma yaptıklarını ifade eden Uzan, tesislerden şehit ve gazi yakınlarının ise ücretsiz faydalanacağını söyledi.

ANKAPARK NEREDE?

Ankapark, Türkiye'nin Ankara şehrinde yer alan ve 2,1 milyon m² alan üzerine kurulan bir tema parktır.  Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara

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