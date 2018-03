Anıtkabir'in ilginç misafirleri... Bakan bir daha bakıyor

Dünyadaki papağan türlerinin yüzde 16'sından fazlası insan etkisiyle doğal dağılım alanının dışında farklı bölgelerde yaşarken, Türkiye’ye uzun yıllar kafes kuşu olarak getirilen papağanlardan “Yeşil” ve “İskender” papağanını artık doğada görmek mümkün. Anıtkabir’de sıkça görülen yeşil papağanların sayısı ise gün geçtikçe artıyor.



Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Esra Per, “Kökeni tropikal Asya ve Afrika olan yeşil papağan Türkiye’de ilk kez 1975’de Ankara'da görüldü. 1980'li yıllarda gözden kaybolan papağanlar 1990'lı yıllarda ODTÜ kampusu, Gölbaşı ve Eymir Gölü'nde yeniden görülmeye başlarken, 2000'li yılların başında Altınpark ve Botanik Park’ta görüldü. 2010 yılından itibaren Anıtkabir papağanlar açısından ön plana çıktı. 2016 yılından itibaren 20-30 bireylik sürüler Anıtkabir'de görüldü” dedi.







EN FAZLA ANITKABİR'DE GÖRÜLÜYOR



Anıtkabir'in papağanlar açısından önemli konuma sahip olduğunu söyleyen Dr. Per, “Anıtkabir, öncelikle korunaklı bir alan ve yerleşkedeki görevliler de kuşların dış tehditlerden etkilenmesini önlüyor. Yerleşke de çok farklı yerel ve egzotik ağaç türlerini barındırıyor. Papağanlar bu ağaçların meyveleri ile besleniyor. Ankara kentleşme baskısı altında, habitatları değişirken papağanlar da yuvalarını terk edebiliyor. Bu nedenle Anıtkabir şehir merkezinde papağanlar için bir sığınak oldu. Ankara'daki en büyük yeşil papağan popülasyonu iki yıldır Anıtkabir'de” dedi.







Yeşil papağanın diğer türlerinden farklı olduğunu belirten Per, şunları kaydetti:



“Papağan denilince akla egzotik bölgeler geliyor. Bu da bir egzotik hayvan ama yayılış alanına baktığımız zaman Pakistan ve Hindistan’ın dağlık kesimlerin soğuk iklimlerinde yaşayabiliyorlar. Ekolojik toleransı oldukça yüksek, dolayısıyla Ankara gibi kış ayının sert geçtiği yerlerde de varlığını devam ettiriyor ve üreyip sayısı artabiliyor. Muhabbet kuşu ve diğer tropikal papağan türlerinden farklılık gösteriyor. Onlarda da vatandaşlar tarafından doğaya salınması görülüyor. Onlar kış mevsimini atlatamadıkları için Türkiye’de üreme popülasyonu oluşturamıyorlar. Yeşil papağanlar dayanıklı olduğu için genellikle salındıkları bölgede bir çift bulduğu zaman üreyen bir popülasyon kuruyorlar.”







TOPLANMASI YASAK



Papağanların kanunla koruma altında olduğunu ve toplanmasının yasaklandığını ifade eden Per, “Bazı vatandaşlar evlerindeki kafeslerindeki kuşları salmak ve yer göstermemizi istiyorlar. Kafes kuşu olarak alınanların doğaya salınması yasak ve her zaman kafes kuşu olarak tutulması gerekiyor. Doğada bulunanların da toplanması yasak. Vatandaşlardan bu şekilde yasal olmayan şekilde toplama görülmesi durumunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı bölge müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor” dedi.









PAPAĞANLAR ÜLKEMİZE NASIL GELDİ

Havadan drone ile görüntülenen Anıtkabir çevresindeki yeşil papağanlar ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Anıtkabir’in yeşiline yeşillik katan papağanlar objektiflere eşsiz pozlar verirken, ziyarete gelen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Dünyadaki papağan türlerinin yüzde 16'sından fazlası, insan etkisiyle doğal dağılım alanının dışında farklı bölgelerde yaşıyor. Papağanların ülkemize gelmesi ile ilgili pek çok hikâye olmasına karşın yeşil papağan için en net olanı ise İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Ambarı’nda bekletilen papağanların kafes kapılarının açılması olarak biliniyor. Bunun dışında gemiden salınma ve trafik kazasında devrilen kamyon hikâyesi de bulunuyor. Papağanların Ankara’ya gelişleri ise insanların kasti ya da kazara doğaya salması nedeniyle gerçekleşti.