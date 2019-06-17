Doğu rölyeflerini yapmıştı, doğum gününde unutulmadı... İlhan Koman kimdir?
Avrupa'da heykelcilik adına eğitimler alan ve geometrik türevler ile bilimsel buluşları tescillenen İlhan Koman, Google'ın doğum gününde unutmadığı isim oldu. Anıtkabir'in duvarlarına yapılan rölyeflerin mimarı olan İlhan Koman, birçok birinciliğin de sahibi oldu. Peki, bugün unutulmayan bir isim olan İlhan Koman kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Türk heykelcilik tarihinin önemli isimlerinden İlhan Koman, doğum gününde ünlü arama motorunun unutmadığı isim oldu. Heykelcilik tarihinde Türkiye'de birçok esere imza atan İlhan Koman, Anıtkabir'de yer alan büyük rölyeflerin doğu kanadını tamamlayan isim olmuştu. İşte, Google ana sayfasında yer alması dolayısıyla birçok kişinin merakla araştırdığı İlhan Koman hakkında bazı bilgiler
İlhan Koman, 1921'de Edirne'de doğdu. Edirne Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1941'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi. Bir yıl sonra heykel bölümüne geçti, Rudolf Belling'in öğrencisi olarak 1945'te bu okulu bitirdi.
1947-50 arasında Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre'da çalışmalar yaptı ve ilk sergisini Paris'te açtı. 1958'e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç'e yerleşti ve ölümüne kadar orada yaşadı.
1967'de Stokholm Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu'na öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bu dönemde yeni geometrik türevler ve yel değirmenleri gibi bilimsel buluşları tescillendi. Anıtkabir'in büyük rölyeflerinden doğu kanadını yaptı.
1954 Ankara Devlet Sergisi'nde ikincilik, 1955 Ankara Devlet Sergisi'nde birincilik ödüllerini aldı.
1969'da İsveç'te Sundsvall'da bir alan düzenlemesi için açılan yarışmada birincilik ödülü, 1970'te de Örebro Belediye Sarayı önüne konulmak üzere yaptırılan heykel yarışmasında da birincilik ödüllerinden birini aldı. Yaşamının son yirmi yılını ailesiyle birlikte yaşadığı ve atölye olarak da kullandığı Hulda adlı teknesinde geçirdi. İlhan Koman 1986'da 65 yaşındayken İsveç'in başkenti Stokholm'de hayatını kaybetti. Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan Akdeniz Heykeli sanatçının Türkiye'de bulunan çalışmalarından en bilinenidir.
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