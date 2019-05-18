Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi, yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı.
Ankara’da aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü. Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı. Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle