‘Andımız’ tartışması
İYİ Parti verdiği bir önergeyle, kaldırılan ‘Andımız’la ilgili Danıştay kararının uygulanmasını istedi.
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yargı kararının uygulanmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı açıkça bir suç işliyor” dedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de, “Andımızda belirtilen ırk temelli bir şey değil, sınırlarımız içerisinde, vatandaşlık temelinde, yurttaşlık bilincinde bir mana ifade eder. Danıştay kararı yerindedir ve buna uyulması zorunludur” diye konuştu. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise eleştirilere şu yanıtı verdi: “Bu kararla Danıştay kendisini yürütmenin yerine koymuş ve andımızla ilgili yönetmelik değişikliği maddesini iptal etmiştir. Değişikliğe uğrayan önceki yönetmelik de ortada yoktur. Dolayısıyla karar eski yönetmeliği diriltebilecek, yürürlüğe koyabilecek bir karar değildir. Aksi takdirde, Danıştay’a yönetmelik yapma yetkisi vermiş oluruz ki bu durum Anayasa ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.” Andımız’ın okullarda tekrar okutulmasına ilişkin önerge AK Parti ve HDP’nin oylarıyla reddedildi. Oylamada MHP millletvekilleri çekimser kaldı.
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