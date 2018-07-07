Ancak protezle yürüyebilecek

MARDİN’in Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyünde 24 Haziran gecesi üç aylık Kuzey, İ.A. (75) tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vuruldu. Gözaltına alınan İ.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken iki ayağı kopma noktasına gelen yavru köpek tedaviye alındı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk müdahalenin ardından Kuzey, İstanbul Veteriner Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Sol ön ve sol arka ayağındaki kemik yapısının parçalandığı belirlenen Kuzey, hemen ameliyata alındı ve bacaklarındaki sağlam olan kas ve deri birleştirildi. Silahla vurulduktan sonra kemik ve dokuları yüksek oranda enfeksiyon kapan yavru köpeğin tedavisi devam ediyor.



YARALI AYAKLARI ÜZERİNE BASABİLİYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Tamer Saka, vücudun enfeksiyondan arındırılmasının ardından ayaklara protez ya da artrodez tedavisi uygulanabileceğini söyledi. Silahla vurulan Kuzey’in arka ayağının kurtarılma şansının çok düşük olduğunu belirten Saka şu bilgileri verdi: “Ön ayağın kurtarılma şansı var. Tedavi sürecinde ilk hedefimiz vücudun enfeksiyondan arındırılması oldu. Doku enfeksiyonu yüzde 80 azaldı. Ancak kemik yapısındaki enfeksiyon hâlâ fazla. Kuzey büyüme çağında olduğu için kemik yapısının ne şekilde gelişeceğini izleyeceğiz. Bu nedenle protez bacak takılabilir. Veya deri altına artrodez yöntemi uygulanabilir. Bacaktaki kemikler tamamen yok olmuş. Geldiğinde sadece kas ve deri vardı. İki bacağı hemen sardık, plaklarla sabitledik. Şimdi yaralı ayakları üzerine basabiliyor.”



Silahlı saldırıya uğrayan Kuzey’in, vücudunda yaklaşık 12 saçma bulunuyor.



‘ÇIKARMAK ÇOK RİSKLİ’

Mardin’den getirildikten sonra risk nedeniyle Kuzey’in vücudundan sadece bir saçma çıkarılabildi. Diğer saçma taneleri vücudun aşırı derecede enfeksiyon kapması nedeniyle temizlenemedi. Veteriner Saka, “Kuzey’in vücudundaki saçmaları çıkarmamız şu anda çok riskli. İyileştiğinde bile tamamını çıkarmamız mümkün olmayacak. Elimizden geleni yapıyoruz. Kuzey’in tedavisi bir ay daha sürecek. Şu anda rahatlıkla su içebiliyor, yemek de yiyebiliyor” dedi.