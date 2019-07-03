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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi süreyi uzattı! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

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Anadolu Üniversitesi süreyi uzattı! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

Anadolu Üniversitesi 2019 bahar dönemi finallerinin tamamlanmasının ardından, derslerinde başarısız olan öğrencilerin gözü yaz okulu kayıtlarına çevrildi. 28 Haziran'da sonA ermesi beklenen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları, ileri bir tarihe uzatıldı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? İşte, Anadolu Üniversitesi'nin o konuya dair açıkladığı bilgiler.

Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi bulunan ya da, 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse AÖF yaz okuluna başvurabilecekler. Final sınavlarının sona ermesi sonrası yaz okulu kayıtları da öğrencilerin merak ettiği konulardan biri haline geldi. Üniversitenin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi kayıt tarihleri yoğun talep nedeniyle uzatıldı. İşte, Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu kayıtlarıyla ilgili merak edilenler.

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

ÜÇ DERS SINAV HAKKI OLANLARIN YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2018-2019 öğretim yılında Üç Ders sınavına girme hakkı olup yaz okulundan ders seçimi yapabilecek öğrenciler için bu süre 1 Temmuz 2019 tarihi saat 9:00'da sona erecektir.

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER AÇILACAK?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.
2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda yaz okulu ücretleri şu şekilde olacak;

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.

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