Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı! AÖF güz dönemi ara sınav sonucu sorgulama

14-15 Aralık'ta yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 güz dönemi ara sınav sonuçları 20 Aralık tarihinde açıklandı. Öğrenciler merakla beklediği not durumu değerlendirmelerini, üniversitenin sayfasından öğrenilecek. Sınav itirazları ise üç iş günü içerisinde yapılacak. İşte, AÖF vize sınav sonuçları hakkında detaylar.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta sonu düzenlenen sınavların sonuçları 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.

Üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve sınav süresince çalışan görevlilerin büyük özverisiyle toplam 1 milyon 42 bin 102 öğrencinin girdiği sınavların sonuçları değerlendirilip, bir haftadan az sürede 2 milyon 106 bin 785 sınav kağıdı okunarak, sisteme girişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 5 günlük sürenin, üniversite tarihinde bir rekor olduğunu vurguladı.

Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personele minnettar olduğunu belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları tarihinde bir rekor. BAUM çalışanları ve sınav organizasyonunda görevli arkadaşlara öğrencilerim adına minnettarım. Milli çocuklarla az zamanda çok iş. Durmak yok." ifadelerini kullandı.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversite'nin login.anadolu.edu.tr adresinden açıklandı. Sınav sonucu değerlendirmeleri e posta adresi ve şifre girişleri ile sağlanacak. Sınav sonucu öğrenmek ekranını kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

,Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.