Anadolu Üniversitesi AÖF diplomaları ne zaman verilir?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 3 ders sınav sonuçlarının açıklanması ardından gündeme gelen konulardan biri de diplomalar oldu. AÖF’den mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, diplomaları ne zaman ve nereden alacaklarını merak ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF diplomaları ne zaman verilir?
Anadolu Üniversitesi AÖF bölümlerinde mezun olan öğrenciler diploma heyecanı yaşıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF diplomaları ne zaman verilir?
Anadolu Üniversitesi “sıkça sorulan sorular” sayfasından diplomalara ilişkin şu ifadelere yer veriyor:
Dönem sonu sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezun olan öğrencilerin diplomaları 20 gün içinde hazırlanarak öğrencilerin bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi bürolarına gönderilmekte. Mezunlarımız, bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi bürosuna özel kimlik veya tanıtım kartları ile bizzat başvurarak imza karşılığında diploma alabilirler. Diplomasını Açıköğretim Fakültesi bürosundan alma imkanı olmayan mezunlarımız ise yasal vekilleri aracılığı ile imza karşılığında alabilirler. Diplomalar, mezunların adreslerine veya istedikleri resmi kurumların adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir
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