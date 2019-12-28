Anadolu Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alacak - İşte başvuru şartları ve tarihleri

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Peki, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, ilanla ilgili ayrıntılı bilgiler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-Öğretim Görevlisi (mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan) ve Araştırma Görevlisi (programa öğrenci alınan alandan) adayları için ALES’ten en az 70 puan, yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL) en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olması gerekmektedir.

MUAFİYET

- Doktora/sanatta yeterliğini tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında bu unvanlarda çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES’ten muaftır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

1. Başvuru Formu (internet sitemizin “Duyurular” bölümünde yer alan form doldurulacaktır.)

2. Özgeçmiş

3. Diploma / Geçici Mezuniyet / Denklik Belgesi örneği (e-devletten alınabilir.)

4. Lisans transkript örneği

5. ALES belgesi örneği

6. Yabancı dil belgesi örneği

7. Askerlik durum belgesi

8. İki adet fotoğraf

9. Hizmet belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan veya çalışmış olanlar için)

10. Tecrübe belgesi (sigortalı hizmet dökümü ve çalışma belgesi)

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