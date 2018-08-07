Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar bu saatlere dikkat
Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasındaki bölüm, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 16 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasındaki bölümde üstyapı, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu bölümün 16 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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