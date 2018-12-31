Amorti nedir?
'Amorti nedir?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği yılbaşı özel çekilişi sonucu biletine herhangi bir ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar, yılbaşı çekiliş biletlerinin son rakamına göre verilen amorti ikramiyesinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, amorti nedir?
Amorti; Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyedir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
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