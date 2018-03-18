Amerikan silahları yeraltından çıktı

Afrin'in kuzey batısındaki Cuveyk köyünde betonarme duvarlarla inşa edilmiş ve üzeri toprakla gizlenmiş 150 metre uzunluğundaki mühimmat deposu, köy halkı ve çevredeki sivillerin zarar görmemesi için imha edilmedi.

Gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra ÖSO birlikleriyle mühimmat deposuna giren Mehmetçik, tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirdi. Askeri kaynaklar, terör örgütüne ait devasa cephaneliğin, büyük sevkiyatlar için hazırlık yapıldığının göstergesi olduğunu belirtti.