Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Amerikan silahları yeraltından çıktı

    Amerikan silahları yeraltından çıktı

    AFRİN/AA
    18.03.2018 - 20:57 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtı kapsamında Afrin kırsalında terör örgütü YPG/PKK'ya ait 12 odalı devasa yeraltı mühimmat deposu bulundu.

    Afrin'in kuzey batısındaki Cuveyk köyünde betonarme duvarlarla inşa edilmiş ve üzeri toprakla gizlenmiş 150 metre uzunluğundaki mühimmat deposu, köy halkı ve çevredeki sivillerin zarar görmemesi için imha edilmedi.

    Amerikan silahları yeraltından çıktı

    Gerekli güvenlik şartları sağlandıktan sonra ÖSO birlikleriyle mühimmat deposuna giren Mehmetçik, tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirdi. Askeri kaynaklar, terör örgütüne ait devasa cephaneliğin, büyük sevkiyatlar için hazırlık yapıldığının göstergesi olduğunu belirtti.

    Amerikan silahları yeraltından çıktı

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , terörist , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri