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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil YILMAZ - Ruken KADIOĞLU / DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Amerikalı öğretmeni öldürmekten yargılanan sanıklara müebbet hapis

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Amerikalı öğretmeni öldürmekten yargılanan sanıklara müebbet hapis

ŞİŞLİ'deki evinde ölü bulunan 81 yaşındaki Amerikalı Loren Irville Senseman'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis ve 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Suriyeli tutuklu sanıklar Marey El Esat (20) ve Baha Haci Hasan (20)  getirildi. Sanıkların avukatları ve Amerikan Başkonsolosluğu'ndan bir temsilci de salonda hazır bulundu.

''PİŞMANIM''

Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklara savcının istediği ceza tercüman aracılığıyla anlatıldı. Sanıklardan Baha Haci Hasan son söz olarak, '' Ben yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum '' dedi. Diğer sanık Marey El Esat ise, ''Pişmanım'' dedi.

SANIKLARA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Marey El Esat ve Baha Haci Hasan'ın, Amerikalı öğretmen Loren Irville Senseman'a karşı "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten insan öldürme'' suçunu işlediklerini sabit gördü. Heyet, sanıkların kişiliği, olayın oluş şeklini göz önüne alarak sanıklar için önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak ceza müebbet hapis cezasına indirildi. Sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat, "Nitelikli yağma" suçundan da ayrı ayrı 12 yıl 6 ay ceza almalarına hükmetti.

İDDİANAME

İddianameye göre, olay tarihi 26 Ağustos 2018'de sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat'ın, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan daha önce Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik de yapmış olan maktül Loren Irville Senseman'ı evinde öldürdükleri anlatılıyordu. Maktülün cesedinin banyoda ve çürümeye başlamışken bulunduğu, evin çeşitli yerlerinde sanıkların DNA izlerinin tespit edildiği belirtiliyordu. Her iki sanığın, "Tasarlayarak öldürme", "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisleri ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

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