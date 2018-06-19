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    Amerika'da kullanılan oylar İstanbul'a getirildi... 25 çuval havalimanında özel bir odaya konuldu

    İHA
    19.06.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Yurt dışında oy kullanma süresinin sona ermesinin arından Amerika'da kullanılan oylar İstanbul'a getirildi. THY tarifeli seferiyle gözlemciler eşliğinde İstanbul'a getirilen 25 çuval, Atatürk Havalimanı apronunda özel bir odaya konuldu.

    Yurt dışında oy kullanma süresinin sona ermesiyle oy çuvalları da Türkiye'ye getirilmeye başlandı. ABD'de yaşayan Türkler tarafından kullanılan oylar, THY'nin tarifeli seferiyle New York'tan İstanbul'a getirildi.

    Amerikada kullanılan oylar İstanbula getirildi... 25 çuval havalimanında özel bir odaya konuldu23 gözlemci eşliğinde uçakta yolcu koltuklarına konulan oylar, 12.15 sıralarında İstanbul'a ulaştı. Gözlemcilerin nezaretinde uçaktan indirilen 25 oy çuvalı, Atatürk Havalimanı apronunda bulunan özel bir odaya götürüldü.

    Amerikada kullanılan oylar İstanbula getirildi... 25 çuval havalimanında özel bir odaya konuldu
    Oyların Atatatürk Havalimanı apronunda toplandığı odada ise 24 saat boyunca polisin nöbet tutacağı öğrenildi. Yurt dışındaki diğer ülkelerden gelecek oyların toplanmasının ardından, oy çuvallarının Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

    ABDde kullanılan oylar Türkiyeye gönderildiABD'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

     

     

    Etiketler: oy vermek , seçim , 24 Haziran , son dakika , haberler
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