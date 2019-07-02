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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? Ameliyathane hizmetleri bölümü taban puanları ve iş imkanları

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Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir? Ameliyathane hizmetleri bölümü taban puanları ve iş imkanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılarak üniversite hayatı için adım atan gençler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tercih ve yerleştirme sürecini beklerken, bazı bölümlerin taban puanları, iş imkanları ve ders içeriklerini araştırmaya başladı. Sağlık sektörü alanında bir kariyer planlaması yapmak isteyen gençler, ' Ameliyathane Hizmetleri' bölümü hakkında bilgi edinmek ve bölümün taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, Ameliyathane hizmetleri bölümü nedir?

Ameliyathane hizmetleri bölümü, son yıllarda oldukça revaçta olan bir bölüm, bazı devlet ve vakıf üniversitelerinin bünyesinde yer alan bu bölümde eğitim 2 yılda tamamlanıyor. İşte, ameliyathane hizmetleri bölümü taban puanları ve iş imkanları ile bölüme ilişkin tüm detaylar...

Programın amacı ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistans sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Eğitimin esası öğrencilerin ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyabilecek, yardımcı personel olarak kullanabilecek ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknoloji sahibi malzemeleri ameliyata hazırlayarak kullanımına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır. 

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri unvanı verilir.

GÖREVLERİ: Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında; ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar, ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur, ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptanarındırma) yaparak muhafazasını sağlar, ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar, ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar, kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

İŞ İMKANLARI

Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkânları yüksektir.

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