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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Ameliyat edilen çocuğun burnundan öyle bir şey çıktı ki...

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Ameliyat edilen çocuğun burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Göz kapaklarında sulanma şikayetiyle Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesine götürülen 2,5 yaşındaki çocuğun burnundan kağıt parçaları çıktı.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Arpacık köyünde yaşayan Erol ailesi 2 buçuk yaşındaki Sara Erol isimli kız çocuklarını göz kapaklarında yaşarma şikayetiyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Bir süredir bu şikayetlerden mustarip olan ve aynı şikayetlerle farklı hastanelere birçok kez başvuran Erol ailesi, hastanede yapılan muayene sonucunda şoke oldu. Küçük çocuğu muayene eden doktorlar çocuğun gözyaşı kanalında tıkanıklık olmasının yanısıra burnun iç kısımlarında bir takım cisimlerin olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından burnun iç kısmındaki cisimlerin küçük çocuğun kendi burnuna soktuğu kağıt parçaları olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aile konu ile ilgili bilgilendirilerek çocuk hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonucu çocuğun gözyaşı problemi giderilirken, kağıt parçaları olduğu anlaşılan burnundaki cisimler de çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyat sonucunda küçük çocuk yeniden sağlığına kavuştu.

Ameliyat edilen çocuğun burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Düşünür, "Hasta bize gözlerinde yaşarma şikayetiyle getirildi ve bir gözünde sulanma vardı. Yaptığımız incelemelerde gözyaşı kanal tıkanıklığı olduğu belirlendi. Aynı zamanda burnunda kağıt parçaları tespit edildi ve aileyi bilgilendirerek hastamızı ameliyata aldık. Yaptığımız ameliyat sonucunda gözdeki yaşarma giderildi ve burnundaki kağıt parçaları çıkarıldı. Hastamızın genel sağlık durumu şu an çok iyi ve taburcu edilecek" dedi.

Ameliyat edilen çocuğun burnundan öyle bir şey çıktı ki...

Dr. Düşünür, Tatvan’da artık gözyaşı kanal tıkanıklığı ve benzeri ameliyatların yapıldığını sözlerine ekledi.

Çocuğun babası Şaban Erol ise, "Çocuğumuzun gözyaşı sorunu vardı. Göz kapakları sürekli sulanıyordu. Bu nedenle çocuğumuzu 5 kez Van’a götürdük. Van’da çok kez muayene edildi ve bir ameliyat geçirdi. Durumu düzelmeyince bu kez de Tatvan’a getirdik. Sağ olsun buradaki doktor arkadaşlar çok ilgilendiler. Doktor Mehmet beyin yaptığı ameliyat sonrası çocuğumuzun gözündeki yaşarma giderildi ve burnunda tespit edilen kağıtlar da çıkarıldı. Burnundan çıkan kağıtlardan dolayı şaşkın olsakta çocuğumuz şuan çok iyi olduğu için çok mutluyuz. İlgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

 

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