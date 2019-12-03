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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Ambulansın önünü kesip çatışmada vurulan arkadaşını bindirdi!

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Ambulansın önünü kesip çatışmada vurulan arkadaşını bindirdi!
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Denizli’de bir iş yerinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Oto kiralama dükkanında yaşanan olayda baba ve oğlu ile karşı taraftan bir kişi yaralandı. Çatışmada vurulan yaralılardan birisini arkadaşı hastaneye götürürken, yolda gördüğü ambulansın önünü kesip arkadaşının silahla vurulduğunu söyleyip, sağlık görevlilerinden kendisini hastaneye götürmelerini istedi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde oto kiralama iş yeri olarak faaliyet gösteren dükkanda meydana geldi. İş yerinde Ersin Ö., Mustafa E., Ahmet Ü. ve Ali Ü. arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından kavgaya dönüşünce iddialara göre iki taraf birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada baba Ahmet Ü. ile oğlu Ali Ü., Ersin Ö. silahlardan çıkan mermilerle vurularak yaralandı. Ardından Ersin Ö., Mustafa E. ile geldikleri otomobile binerek hastaneye doğru yola çıktı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yolunda karşı taraftan ambulans geldiğini gören sürücü Mustafa E., ambulansın önünü keserek yaralı olduğunu söyleyip, hastaneye kaldırmalarını istedi. Bunun üzerine ambulanstaki sağlık ekibi Ersin Ö.’yü hemen araca alıp ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

ÇATIŞMADA VURULAN BABANIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İş yerinde yaralı olan baba ve oğlu ise çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Göğsünden vurulan babanın durumunun ciddiyetini koruduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Ahmet Ü.’nün oğlu Ali Ü.’nün ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, iş yerinde detaylı bir inceleme yapıldı.

Ambulansın önünü kesip çatışmada vurulan arkadaşını bindirdi

FİRARİ OLAN ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çatışma esnasında iş yeri önünde bulunan 20 B 4213 plakalı minibüse de mermilerin isabet etmesi olayın ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Olay sonrası ambulansın yolunu kesen Mustafa E.’nin ise firari olduğu ve arandığı kaydedildi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

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