Ambulans magandasına 5 yıl istendi
İSTANBUL Cevizlibağ’da 28 Şubat’ta, kullandığı otomobille ambulansın geçişini engellemeye çalışan Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
1326 LİRA CEZA ÖDEMİŞTİ
Olay günü trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Yetişmiş’e ‘saygısızca araç kullanmak’tan 108 TL, ‘geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması’ndan 108 TL, ‘şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak’tan 108 TL ve ‘aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirme’den 1002 lira olmak üzere toplam 1326 lira para cezası kesilmişti.
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