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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.10.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Amasya'da şaşkına çeviren doğum! Tam 9 tane...

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Merzifon Devlet Hastanesinde dün doğum yapan Seda Kar'ın (30) dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen bebeği kontrol eden doktor, bebeğin 9 tane dişinin bulunduğunu fark etti. Endişe ve şaşkınlık yaşayan Kar ailesi, doktorların kontrolünün ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı.

Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi. Merzifon Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli, annenin ilk doğumunu gerçekleştirdiğini ve bebeğin normal doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi. "Hastanemizde dün yapılan doğumda bir kız çocuk dişleriyle dünyaya geldi. Bu ender bir durum." diyen Sezikli, şöyle devam etti:

"Dünyada daha önce tabi ki tespit edilenler var. Ancak diğerlerinden farklı olarak çoklu sayı ikiden fazladır. Daha önce yapılan doğumlarda genelde önde iki diş olarak belirtilmiş. Bu kızımızda 9 adet diş var. Bunlardan ön taraftaki 2 tanesi çok belirgin olduğu için diş hekimlerimizce kontrolleri yapılarak müdahale edildi. Dişlerin vücuttan düşmesi ve düşme riskinden dolayı bebeğimizin hayati riski olabileceğinden dolayı müdahale edildi. Bizim için de bir ilk. Yıllardır bir sürü doğum yapılıyor ama böyle vaka ile ilk defa karşılaşıyoruz. Biz de çok şaşırdık."

Öndeki iki dişi çekildi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şenol Küçük ise çok şaşkın olduklarını ve az görülen bir durumla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kız bebeğimizin alt damağında natal diş dediğimiz doğuştan dişlerin olduğunu gördük. Çok nadir görülen bir durum, en sık görülen durum ise alt damakta süt dişlerin çıkmış görülmesi. Bu kız çocuğumuzda farklı olan 2-3 değil daha fazla diş olmasıydı. Önde çıkan 2 diş çok büyük olmasından dolayı bebeği riske atacağından hemen müdahale edilerek alındı. Bebeğin onu yutması ya da yemek borusuna kaçma durumu ortadan kaldırıldı. Hastamız gebeliği boyunca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ünitesinde takip edildi."

Bebeğin 2 kilo 800 gram ve 48 santimetre boyunda dünyaya geldiği öğrenildi.

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