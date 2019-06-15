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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Amasya’da 123 yıl sonra çiçek açtı

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Amasya’da 123 yıl sonra çiçek açtı

Türkiye'ye özgü bir tür olan ve doğada kaybolan ‘yitik lale’ 123 yıl aradan sonra anayurdu olan Amasya’da çiçek açtı.

Bilimsel adı ‘tulipa sprengeri baker’ olan ‘yitik lale’ ilk kez 1892’de Alman bir bahçıvan tarafından Amasya’da keşfedildi. Bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra son kez 1896’da doğada görülen yitik lalenin nesli tükendi. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı yitik laleyi bulmak için çalışma yaptı. Ancak 123 yıllık süreçte bütün çabalar sonuçsuz kalınca Türkiye’ye özgü bu endemik türün doğadaki varlığının sona erdiği rapor edildi. Yitik lale Türkiye’de yok olsa da Avrupa’da az sayıda bahçede varlığını devam ettirdi. İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, lalenin Türkiye’ye geri getirilmesi için 2015’te, “Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor” adlı bir proje başlattı, soğan ve tohumları İngiltere’den anavatanı Amasya’ya getirildi. Amasya’ya gönderilen yitik lale soğanları geçtiğimiz sene TEMA’nın Amasya Merzifon’daki bahçesine dikildi.

DOLU VURDU

TEMA Amasya temsilcisi Kadir Acer, “Geçen sene bahçemize 2 adet yitik lale soğanı ektik. Laleler Mayıs ortasında çiçek açtı. Kısa bir süre önce maalesef burada dolu yağışı oldu. Dolu lalelere yapraklarını erken döktürdü. Ancak lale meraklıları gelip, görebildiler. Gelecek sene bahçemizdeki lale sayısı artacak” dedi.

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