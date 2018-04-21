Altın fiyatları son durum.. Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarının son değerinin ardından vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını dikkatle takip ediyorlar. Altın fiyatlarında gelişmelerin ardından hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek altın, fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 286,00 lira, Cumhuriyet altını 1.167,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 174,50 liradan işlem gördü. Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 174,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor.



Gelecek aylarda küresel piyasaların, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikleri fiyatlamaya başlayabileceğine değinen Memiş, altının ons fiyatının 1.330-1.350 dolar bandının teknik açıdan önemini koruduğunu dile getirdi. Memiş, yurt içi piyasaların, erken seçim haberini olumlu karşıladığını kaydederek, altının gram fiyatının kısa vade için 173-178 lira bandında yatay bir seyir izleyebileceğini söyledi.