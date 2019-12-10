Altı kadın bırakıldı

Savcılık, gözaltına alınan kadınları ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle ve adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Kadınlar, işlenen suçun kamu düzeninde oluşturduğu tehlike, kişilerin güvenliği ve esenliği üzerindeki muhtemel tehlikeler de dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.