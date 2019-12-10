Altı kadın bırakıldı
Kadıköy'de pazar günü erkek şiddetini protesto etmek için “Suç bende değil her neredeysem, ne giydiysem suç bende değil” sözleriyle danslı bir protesto sergilerken gözaltına alınan altı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık, gözaltına alınan kadınları ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama’ suçunu işledikleri gerekçesiyle ve adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Kadınlar, işlenen suçun kamu düzeninde oluşturduğu tehlike, kişilerin güvenliği ve esenliği üzerindeki muhtemel tehlikeler de dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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