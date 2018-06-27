Alpay Özalan'ın acı günü.... Başbakan yalnız bırakmadı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterildiği İzmir ikinci bölge ikinci sıradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan bir süre akciğer kanseri ile mücadele etmiş daha sonra da kalp yetmezliği nedeniyle dün evinde hayatını kaybetmişti. İzmir'de seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken babasının acı haberini alan Özalan, apar topar İstanbul'a döndü.

BAŞBAKAN YILDIRIM YALNIZ BIRAKMADI

Defin işlemleri nedeniyle İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığından cenazeyi alarak İzmir'e getiren Alpay Özalan'ın babası için cenaze töreni düzenlendi. Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri, Alpay Özalan'ın annesi Esma Özalan, kardeşi Işıl Özalan Sarıoğlu, eşi Cansel Özalan ve halaları Münevver ve Müberra Özalan, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ve Özalan ailesinin yakınları ile spor camiası katıldı.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Cenaze töreni öncesi konuşan Başbakan Yıldırım, "Malum, İzmir milletvekilimiz Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, rahmete kavuştu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenaze töreninde bulunmak için geldim. Buradan da Ankara'ya gideceğim. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

Mustafa Özalan'ın cenazesini Başbakan Yıldırım ve Alpay Özalan birlikte taşıdı. Cenaze öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında toprağa verilecek.



