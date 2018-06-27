Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Alpay Özalan'ın acı günü.... Başbakan yalnız bırakmadı

    Alpay Özalan'ın acı günü.... Başbakan yalnız bırakmadı

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Eski milli futbolcu ve AK Parti'den milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan (73), Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Alpay Özalan’ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
    • Alpay Özalan’ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
    • Alpay Özalan’ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
    • Alpay Özalan’ın babası, son yolculuğuna uğurlandı

    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterildiği İzmir ikinci bölge ikinci sıradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan bir süre akciğer kanseri ile mücadele etmiş daha sonra da kalp yetmezliği nedeniyle dün evinde hayatını kaybetmişti. İzmir'de seçmene ve teşkilata teşekkür turu atarken babasının acı haberini alan Özalan, apar topar İstanbul'a döndü.

    Alpay Özalanın acı günü.... Başbakan yalnız bırakmadı

    BAŞBAKAN YILDIRIM YALNIZ BIRAKMADI

    Defin işlemleri nedeniyle İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığından cenazeyi alarak İzmir'e getiren Alpay Özalan'ın babası için cenaze töreni düzenlendi. Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri, Alpay Özalan'ın annesi Esma Özalan, kardeşi Işıl Özalan Sarıoğlu, eşi Cansel Özalan ve halaları Münevver ve Müberra Özalan, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ve Özalan ailesinin yakınları ile spor camiası katıldı.

    Alpay Özalanın acı günü.... Başbakan yalnız bırakmadı

    CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

    Cenaze töreni öncesi konuşan Başbakan Yıldırım, "Malum, İzmir milletvekilimiz Alpay Özalan'ın babası Mustafa Özalan, rahmete kavuştu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenaze töreninde bulunmak için geldim. Buradan da Ankara'ya gideceğim. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

    Mustafa Özalan'ın cenazesini Başbakan Yıldırım ve Alpay Özalan birlikte taşıdı. Cenaze öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında toprağa verilecek.

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri