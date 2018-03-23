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    Alman konsolosun makam aracı ikinci kez satışta

    Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
    23.03.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    ALMANYA Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu’nun ocak ayında satışa çıkarılan ancak taliplisi çıkmayan Mercedes marka makam aracı ikinci kez ihaleye çıkartıldı. Makam aracı, kapalı zarf usulü yapılacak ihalede en yüksek teklifi verene satılacak.

    Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu’nun geçen ocak ayında verdiği ilanda 2006 model 126 bin 601 kilometrede, dizel, otomatik, 5 kapılı ve gri renk makam aracının satılığa çıkarıldığı duyuruldu. Fiyatı 3 bin 800 Euro olarak belirtilen makam aracının satışı için yapılan ilk ihalede talipli çıkmadı.

    Başkonsolosluk, 31 Mart tarihinde makam aracının satışı için ikinci kez ihaleye çıkıyor. Tekliflerin kapalı zarf usulüyle konsolosluğa yapılması gerektiği belirtilen ilanda, ''En yüksek fiyat teklifi sunan kişiye satış yapılacaktır. Araç gümrük muafiyeti ile ithal edildiği için imtiyazlı olmayan alıcılar muhtemelen vergi ödemek durumundadır. Bu tutar alıcı tarafından karşılanacaktır" denildi.

    Aracı satın almak isteyen kişilerin hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında Çağlayan Mahallesi’ndeki konsolosluk binasında aracı görebilecekleri de not düşüldü.

    Alman konsolosun makam aracı ikinci kez satışta

    Etiketler: NoMobil , makam aracı , konsolos , Alman konsolos , Mercedes , gündem
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