ALİKEV ile eğitime katkıya devam
40’ıncı İstanbul Maratonu’nda 250 kişi ALİKEV ile birlikte gençlerin eğitimine katkı sağlamak üzere Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koştu.
‘Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dahil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek’ misyonuyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), anne Emel Korkmaz ve 250 kişiyle birlikte 40. İstanbul Maratonu’nda eğitime katkı için koştu.
Bu sene 160 öğrenciye burs desteği sağlayan ALİKEV, maraton kapsamında 230 bin TL bağış topladı. Kampanyaya destek olmak isteyenler 25 Kasım’a kadar bağışta bulunmaya devam edebilecek.
Destek olmak isteyenler için ‘Emel Anne’nin kampanya linki: https://fonzip.com/alikev/kampanya/alikev-burs-fonu-icin-kosuyorum--65#
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