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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ali şehit sayılsın

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Ali şehit sayılsın

Amirallere suikast iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde ikinci kez tutuklama kararı çıkınca gururuna yediremeyip canına kıyan Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, “Ben hakkımı helal etmiyorum, devletin Ali’ye, bana, kızıma bir özür borcu var” dedi.

Ergenekon kumpas davasının beraat kararıyla son bulmasının ardından Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, yaşadıklarını ve duygularını Hürriyet’e anlattı. Tatar şunları söyledi:

ÇOK GECİKMİŞ BİR KARAR

“Çok gecikmiş bir karar, ilk günden beri kumpas olduğunu söylüyorduk, biliyorduk. Ancak sesimizi duyuramadık. Ali kendini anlatmayı çok denedi. Çevresine, komutanlarına bunun kumpas olduğunu anlatmaya çalıştı ancak derdini anlatamadı. O süreçte Ali’yi en çok yaralayan ve üzen ise komutanlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, onu ve arkadaşlarını yalnız bırakması, sahip çıkmaması olmuştu. Yazdığı son mektupta ‘kalbim kırık gidiyorum, komutanlarıma küs olarak gidiyorum’ diyerek sitem etmişti. Bize yaşatılanları unutmak mümkün mü?

Şimdi bu kumpası kuranların aldıkları cezaların yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunlar vatan hainliğinden yargılanmalı. 13-15 yıl cezalar bu vatan hainleri için çok az. Bu kumpaslara göz yumanlar, o gün destekleyenler, Zekeriya Öz’ü koruyanlar da yargılanmalı. Kumpasın tüm yönleriyle açığa çıkarılması gerekir. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorum, iki gündür kendimde değilim. Bize yaşatılanları unutmadım, unutamıyorum. Bu süreci Ali’ye bana, kızıma yaşatanlara hakımı helal etmiyorum. Ali’yi bizden aldılar, kızımla beni yalnız bırakt ılar. Ali de bana bıraktığı son mektubunda hakkını helal etmedi. Umarım bir daha aynı şeyler yaşanmaz, biz yaşadık, başkaları yaşamasın.” 

Ali şehit sayılsın

DEVLETTEN ÇOK BÜYÜK ÖZÜR BEKLİYORUM

“Çok büyük bir özür bekliyorum devletten. Ali’nin şehit olarak kabul edilmesini istiyorum. Ali, o dönem kurulan kumpaslara isyan etmişti. ‘Bu bir satranç oyunu gibi’ diyordu, ‘Bizi bu oynunda piyon olarak ortaya attılar’ diyordu. İlk tutukluluğun ardından serbest kalınca çok sevinmişti ancak aynı gerekçelerle tekrar tutuklanması Ali’ye çok ağır gelmişti, FETÖ’cü hâkimler-savcılar tutuklama kararı çıkartınca bu çok ağrına gitmişti. İlkeleri olan, devletine, kurumuna bağlı bir askerdi. Bu nedenle yaşatılanları onuruna, gururuna yediremedi.”

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