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    Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert'ten 5 yıl sonra acı haber

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Heybeliada’da 2013’te geçirdiği kazada kolundan ağır yaralanan ama adada hastane, doktor ve ekipman olmadığı için geç müdahale edilen Ali Mert Baltacı yaşam mücadelesini kaybetti

    Heybeliada’da yaşayan 23 yaşındaki Ali Mert Baltacı, 11 Ağustos 2013’te kaza sonucu kırılan cam yüzünden kolunu ciddi bir şekilde kesti. Yoğun kan kaybı yaşayan Baltacı, Adada acil müdahale ekibi, ambulans, hastane ve doktor olmamasından dolayı yaşam ve ölüm arasında gidip geldi.

    Ailesi 112’den deniz ambulansı talep etti ancak deniz ambulansında arıza olması gerekçesiyle olumlu yanıt alınamadı. Deniz Lisesi revirinde acil doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tam 2 saat sonra aynı kuruma ait tekne ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    ÖNCE KOLUNU KAYBETTİ

    Hastaneye sevk edildiği sırada da kalbi bir kez durdu. Yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Hastaneye ulaştığında koluna ilk müdahale yapılsa da Baltacı kolunu kaybetti. Geç müdahale nedeniyle beyne oksijen gitmediği için de havasız kalan beyinde hasar oluşması sebebiyle Baltacı’nın felç geçirdiği belirlendi. İhmaller nedeniyle genç çocuk, yatağa mahkum oldu. Tam beş sene boyunca yatalak halde yaşam mücadelesi veren Baltacı önceki gün yaşamını yitirdi. Baltacı, Heybeliada Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Heybeliada’da toprağa verildi. (Çağdaş Ulus-Vatan) 

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    Etiketler: hastane skandalı , son dakika , haberler
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