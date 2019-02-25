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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Alex isminin anlamı ne? Alex ne demek?

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Alex isminin anlamı ne? Alex ne demek?

Gündemdeki haberler ardından Alex isminin anlamı merak konusu oldu. Anne- baba olmaya hazırlanan ve isim arayışında olan vatandaşlar da Alex isminin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Alex ne demek, anlamı ne?

Alexander’ın kısaltması olan Alex, tarihin en büyük komutanlarında Büyük İskender ile şöhret yakalamış bir isim. İskender ya da Aleksander, MÖ 336 - MÖ 323 yılları arasında Makedonya Kralı ve tarihteki en büyük imparatoru. Makedonya kralı II. Filip'in oğlu. Türkçe kaynaklarda Büyük İskender, İskender Rumî, İskender Yunanî ve Makedonyalı İskender adlarıyla da geçmektedir.

Antik Latin ve Yunan kökenli bir isim olan Alexander’ın Yunanca ‘halkın muhafızı’ gibi bir anlamda kullanılıyor. Alex’in İskoç ve Rus versiyonları bulunmaktadır. ‘Alec’, İspanyol versiyonu olan Alejandro’nın yanı sıra kadınlarda Alexandria (İskenderiye) ismine sıkça rastlanmaktadır. Alexander ismini taşıyan Rus erkekler için ise ‘Saşa’ ismi kullanılmaktadır. Ayrıca ABD'nin merkezi güney bölgesinde yer alan Oklahoma eyaletinde bir yerleşim yerinin adıdır.

 

 

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