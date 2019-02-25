Alex isminin anlamı ne? Alex ne demek?
Gündemdeki haberler ardından Alex isminin anlamı merak konusu oldu. Anne- baba olmaya hazırlanan ve isim arayışında olan vatandaşlar da Alex isminin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Alex ne demek, anlamı ne?
Alexander’ın kısaltması olan Alex, tarihin en büyük komutanlarında Büyük İskender ile şöhret yakalamış bir isim. İskender ya da Aleksander, MÖ 336 - MÖ 323 yılları arasında Makedonya Kralı ve tarihteki en büyük imparatoru. Makedonya kralı II. Filip'in oğlu. Türkçe kaynaklarda Büyük İskender, İskender Rumî, İskender Yunanî ve Makedonyalı İskender adlarıyla da geçmektedir.
Antik Latin ve Yunan kökenli bir isim olan Alexander’ın Yunanca ‘halkın muhafızı’ gibi bir anlamda kullanılıyor. Alex’in İskoç ve Rus versiyonları bulunmaktadır. ‘Alec’, İspanyol versiyonu olan Alejandro’nın yanı sıra kadınlarda Alexandria (İskenderiye) ismine sıkça rastlanmaktadır. Alexander ismini taşıyan Rus erkekler için ise ‘Saşa’ ismi kullanılmaktadır. Ayrıca ABD'nin merkezi güney bölgesinde yer alan Oklahoma eyaletinde bir yerleşim yerinin adıdır.
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